Финансы
Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06
За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
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Гаджеты
Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее
Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Ульяновские аэропорты проверят после авиакатастрофы в Шереметьево
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести дополнительные проверки в ульяновских аэропортах Восточный и Баратаевка после авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:49
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине
Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск
Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Доходы красноярского губернатора за год уменьшились в десять раз
Доходы губернатора Красноярского края Александра Усса в 2018 году составили 21,9 миллиона рублей, говорится в размещенном на портале краевого правительства документе.
Обновлено в 08:17
Общество
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
ZTE Blade A7: недорогой смартфон с 6 дисплеем и процессором Helio P60
Компания ZTE анонсировала бюджетный смартфон Blade A7, построенный на аппаратной платформе MediaTek: приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене от 90 долларов США.
Обновлено в 08:02
Футбол
Фарфан сожалеет, что пропустит остаток сезона из-за травмы
Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.
Обновлено в 08:58
Футбол
Назван самый дорогой футболист в мире не старше 20 лет
Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо имеет самую высокую оценочную трансферную стоимость в мире среди футболистов не старше 20 лет, свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), которые приводятся на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Обновлено в 07:46
Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб в авиакатастрофе, пытаясь спасти пассажиров в горящем хвосте лайнера.
Обновлено в 02:50
Политика
Кремль одобрил работу Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Кремль остался доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Шереметьеве пообещали найти посмеявшихся над крушением Superjet сотрудников
Руководство аэропорта Шереметьево намерено установить личности сотрудников, посмеявшихся над трагедией на борту лайнера Superjet 100.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Политика
Россия не будет участвовать в слушаниях по инциденту в Керченском проливе
Россия известила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) о том, что российская сторона не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ, говорится в вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством РФ в ФРГ.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16