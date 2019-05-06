Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
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Порошенко заработал $12 миллионов с начала года

Московский Комсомолец06:23

С начала года Порошенко заработал более 12 миллионов долларов

Комсомольская правда07:59

Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала года

ФАН06:27

Названа заработанная Порошенко с начала года сумма

Взгляд.ру08:38

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

РИА Новости06:06

Порошенко обогатился еще на 12 миллионов долларов

Новостной фронт05:21

В 2019 году Пётр Порошенко задекларировал почти 325 млн гривен доходов

REGNUM04:58
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Гаджеты

Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее

Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Ульяновские аэропорты проверят после авиакатастрофы в Шереметьево

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести дополнительные проверки в ульяновских аэропортах Восточный и Баратаевка после авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:49
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Политика

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Обновлено в 08:52
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск

Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Доходы красноярского губернатора за год уменьшились в десять раз

Доходы губернатора Красноярского края Александра Усса в 2018 году составили 21,9 миллиона рублей, говорится в размещенном на портале краевого правительства документе.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Общество

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Гаджеты

ZTE Blade A7: недорогой смартфон с 6 дисплеем и процессором Helio P60

Компания ZTE анонсировала бюджетный смартфон Blade A7, построенный на аппаратной платформе MediaTek: приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене от 90 долларов США.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Футбол

Фарфан сожалеет, что пропустит остаток сезона из-за травмы

Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.
Обновлено в 08:58
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Происшествия

СМИ назвали приоритетную версию аварии SSJ-100 в Шереметьеве

Обновлено в 03:35
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Футбол

Назван самый дорогой футболист в мире не старше 20 лет

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо имеет самую высокую оценочную трансферную стоимость в мире среди футболистов не старше 20 лет, свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), которые приводятся на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Обновлено в 07:46
Кино

В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб в авиакатастрофе, пытаясь спасти пассажиров в горящем хвосте лайнера.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 04:26
Политика

Кремль одобрил работу Бабича на посту посла РФ в Белоруссии

Кремль остался доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Шереметьеве пообещали найти посмеявшихся над крушением Superjet сотрудников

Руководство аэропорта Шереметьево намерено установить личности сотрудников, посмеявшихся над трагедией на борту лайнера Superjet 100.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Политика

Россия не будет участвовать в слушаниях по инциденту в Керченском проливе

Россия известила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) о том, что российская сторона не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ, говорится в вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством РФ в ФРГ.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
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