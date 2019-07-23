Партия Владимира Зеленского обойдется без коалиции Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского выполнила задачу-максимум: на выборах в Верховную раду Украины она получила большинство голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правительство.

с чего всё началось

Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране. Такое заявление сделал источник «Коммерсанта», пожелавший остаться анонимным.

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