Политика

Порошенко решил расшатать УкраинуDixiNews 04:34

Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране. Такое заявление сделал источник «Коммерсанта», пожелавший остаться анонимным.
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