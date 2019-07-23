Политика
Порошенко решил расшатать УкраинуDixiNews 04:34
Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране. Такое заявление сделал источник «Коммерсанта», пожелавший остаться анонимным.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Партия Владимира Зеленского обойдется без коалиции Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского выполнила задачу-максимум: на выборах в Верховную раду Украины она получила большинство голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правительство.Коммерсантъвчера в 13:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Патентные изображения Xiaomi Mi Mix 4 подтверждают четверную круглую камеру и знакомый форм-фактор
В Сети появились изображения их патента, в котором, как считают источники, описан именно Xiaomi Mi Mix 4. Устройство должно получить четверную основную камеру, размещенную круглом блоке в центральной верхней части задней панели.
Обновлено в 07:28
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Музыка
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Происшествия
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:01
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Политика
Затулин назначен спецпредставителем Госдумы по вопросам миграции
Первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от фракции «Единая Россия» Константин Затулин назначен спецпредставителем Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Санкт-Петербурге жестоко убили гражданскую активистку
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки
Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
Обновлено вчера в 11:41
Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 07:28
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.
Обновлено в 09:44
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Спорт
На чемпионате мира исковеркали имя россиянина на церемонии награждения
Имя Алексея Малютина, чемпиона России, а теперь и бронзового призера чемпионата мира по плаванию, исковеркали во время церемонии награждения, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 10:26
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16