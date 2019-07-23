Партия Владимира Зеленского обойдется без коалиции Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского выполнила задачу-максимум: на выборах в Верховную раду Украины она получила большинство голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правительство.

с чего всё началось

Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране. Такое заявление сделал источник «Коммерсанта», пожелавший остаться анонимным.

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Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

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Спорт На чемпионате мира исковеркали имя россиянина на церемонии награждения Имя Алексея Малютина, чемпиона России, а теперь и бронзового призера чемпионата мира по плаванию, исковеркали во время церемонии награждения, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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