Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому идти его дорогойРБК 07:25
Действующий президент Украины Петр Порошенко на конференции в Брюсселе посоветовал избранному главе государства Владимиру Зеленскому во время его правления «идти дорогой Порошенко». Трансляция конференции опубликована на странице президента в Facebook.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры 20 торговых марок
Обновлено в 01:32
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Футбол
Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачной
Второй гол от Оренбурга был забит со штрафного, который не надо было назначать. Для Алексея Еськова это была неудачная игра.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.
Обновлено в 04:51
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Авто
Сразу три модели Porsche подорожали в России
Porsche Boxter теперь будет стоить от 4 251 000 рублей, а максимальная стоимость родстера составит 5 921 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
National Interest предложил России и США поделить мир между собой
Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Обновлено в 01:00
Политика
Начались переговоры Лаврова и Помпео
В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины
Обновлено в 07:20
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Экономика
Белоруссия начала предъявлять России претензии за «грязную» нефть
По словам Алтухова, из-за ситуации с грязной нефтью в нефтепроводе «Дружба» предприятие было вынуждено сократить объемы переработки на 50 процентов.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»
В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Религия
Сторонники скандального храма в Екатеринбурге не собираются сдаваться
Напомним, утром 14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам храма Святой Екатерины провести переговоры, на которых глава региона стал бы посредником.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено 12 мая в 17:41
Авто
Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
Сам рейтинг составлен на основе обращений клиентов, обратившихся за выплатой по КАСКО.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги
По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Политика
В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод
Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Россиянин потребовал у Минфина два миллиона рублей за похищенный клад
Из заявления следует, что истец просит взыскать «положенную ему сумму» в размере половины стоимости клада, а именно — 2,15 миллиона рублей.
Обновлено в 08:12
Футбол
Хуанфран отказался продлить контракт с «Атлетико»
Защитник "Атлетико" Хуанфран покинет клуб по завершению сезона.
Обновлено в 07:34
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55