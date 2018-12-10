Политика

Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией
BFM.ru
09:18

Президент Украины Петр Порошенко подписал ранее принятый Верховной радой закон о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter. Согласно документу, действие договора истекает 1 апреля 2019 года и продлено не будет.
BFM.ru09:18
Петр Порошенко
Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии, направленной на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРамблер 08:07

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