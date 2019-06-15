Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в СевастополеRT на русском вчера в 18:11
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил на своей странице в "Фейсбуке", что украинский трезубец был в Севастополе ещё за тысячу лет до российского флага.Life.ruвчера в 19:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Рома» может продать Дзаньоло за 70 млн евро
Если римлянам предложат 70 миллионов евро за Дзаньоло, его уход могут рассмотреть.
Обновлено в 04:35
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Политика
Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации
В компании предупредили, что нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах страны.
Обновлено в 03:30
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Политика
Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину отменил судья Московского городского суда.
Обновлено 13 июня в 10:06
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Политика
Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко
Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Группа климатических активисток Великобритании призвала больше не рожать детей
Участницы нового движения Бёф Страйк, название которого можно перевести как "родильная забастовка", говорят, что на Земле и так слишком много людей, на планете тяжелый экологический кризис, и нынешние правящие силы ничего не могут сделать с этой угрозой.
Обновлено в 08:32
Политика
СМИ: в Японии не согласны с мнением США о причастности Ирана к нападениям на танкеры
Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет.
Обновлено в 07:54
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49