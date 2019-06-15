Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в СевастополеRT на русском 18:11
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки
Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»
Обновлено в 15:44
Политика
Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Общество
Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км
Обновлено в 15:19
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:32
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Общество
Росстандарт: суррогатного топлива на заправках в Крыму стало меньше
Некачественное топливо на заправках Крыма выявляется реже, чем год назад, заявил начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному региональному территориальному управлению Росстандарта Игорь Чернышев, 14 июня сообщает пресс-служба управления.
Обновлено в 17:11
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Экономика
В Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками
Кредитная организация смогла полностью решить проблему подмены своих номеров, сообщил в пятницу, 14 июня, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 11:17
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада
Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
Обновлено в 13:01
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Политика
Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину
Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
Обновлено в 17:13