Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в СевастополеRT на русском 18:11

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

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