Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в СевастополеRT на русском 18:11

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
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Порошенко увидел «украинский трезубец» в Севастополе «за тысячу лет до триколора»

ФАН18:42

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

RT на русском18:11

Порошенко заявил о появлении украинцев в Крыму за тысячу лет до русских

Известия18:09

Порошенко: украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до триколора

РИА Новости17:20

Порошенко: Украинский трезубец был в Севастополе за 1000 лет до российского триколора

ИА Новороссия15:26
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
Авто

Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ

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Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки

Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
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Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

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Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
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Водянова прокомментировала слова Малышевой о «детях-кретинах»

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Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
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«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
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В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Футбол

Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»

Обновлено в 15:44
Политика

Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
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Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км

Обновлено в 15:19
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:32
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Общество

Росстандарт: суррогатного топлива на заправках в Крыму стало меньше

Некачественное топливо на заправках Крыма выявляется реже, чем год назад, заявил начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному региональному территориальному управлению Росстандарта Игорь Чернышев, 14 июня сообщает пресс-служба управления.
Обновлено в 17:11
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Экономика

В Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками

Кредитная организация смогла полностью решить проблему подмены своих номеров, сообщил в пятницу, 14 июня, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Обновлено в 11:17
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«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»

Обновлено в 11:59
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Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада

Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
Обновлено в 13:01
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Политика

Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину

Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
Обновлено в 17:13
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