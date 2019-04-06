Политика
Порошенко рассказал о выводах после первого тураВзгляд.ру вчера в 12:10
Порошенко добавил, что 21 апреля, во втором туре президентских выборов, украинским гражданам предстоит выбрать между Россией и Европой. Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский».
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Многие высказываются против у меня в соцсетях, на телевидении и у урн для голосования также. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 11:04
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«Сделал выводы»: Порошенко проанализировал отзывы украинцев о себе
Московский Комсомолецвчера в 12:10
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Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
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Умерла вдова Валерия Золотухина
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В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс
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Американская компания ColorWare предложила наушники AirPods 2 в массе различных цветов… и по цене почти в два раза дороже оригинала
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Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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Лолита назвала размер своей пенсии
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Валентина Матвиенко отмечает юбилей
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Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь
Как было установлено ранее, сама крылатая ракета «Нептун» представляет собой переработанную версию советской крылатой ракеты Х-35, однако в Украине эту разработку выдают за инновационную.
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