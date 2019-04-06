Порошенко рассказал о выводах после первого тураВзгляд.ру вчера в 12:10

Многие высказываются против у меня в соцсетях, на телевидении и у урн для голосования также. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы.

Порошенко добавил, что 21 апреля, во втором туре президентских выборов, украинским гражданам предстоит выбрать между Россией и Европой. Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский».

Порошенко рассказал о выводах после первого тура

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