Политика

Порошенко рассказал о выводах после первого тураВзгляд.ру вчера в 12:10

Порошенко добавил, что 21 апреля, во втором туре президентских выборов, украинским гражданам предстоит выбрать между Россией и Европой. Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский».
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Петр Порошенко
Многие высказываются против у меня в соцсетях, на телевидении и у урн для голосования также. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 11:04

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Порошенко пообещал, что «сделал выводы» после первого тура

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Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь

Как было установлено ранее, сама крылатая ракета «Нептун» представляет собой переработанную версию советской крылатой ракеты Х-35, однако в Украине эту разработку выдают за инновационную.
Обновлено 03 апреля в 23:17
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