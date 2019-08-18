Политика
Порошенко назвал «страхи» РоссииRT на русском вчера в 22:15
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия». Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данные слова Порошенко.
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Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми
Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Семак: ничего не знаю о второй карточке Ракицкому
Ракицкий получил желтую карточку на четвертой добавленной ко второму тайму минуте, тогда как на официальном сайте РПЛ у украинца в активе один "горчичник".
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Более 4 тысяч пострадавших от паводка домов снесут в Иркутской области
Власти Иркутской области решили снести более 4 тысяч домов, пострадавших во время наводнения.
Обновлено в 01:28
Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала видео, посвященное ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна».
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 17:33
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Политика
В США придумали, как победить «Северный поток-2»
Америке не надо пытаться остановить «Северный поток-2» с помощью санкций, лучше создать конкуренцию «Газпрому» в Европе, считает автор статьи в журнале Forbes Анна Микульска.
Обновлено в 01:38
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Технологии
Зарплаты в Роскосмосе в 10 раз больше средних по России
Средняя зарплата в госкорпорации Роскосмос составляет 396 тысяч рублей, что почти в 10 раз больше средней зарплаты по России, сообщает издание «Новые известия».
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
«Отменный вкус»: Киркоров похвалил стиль 44-летней Рудковской
Не оставил без внимания снимки музыкального продюсера и поп-король сцены Филипп Киркоров. Он сделал комплимент Яне, похвалив ее стиль.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял кошелек на отдыхе и остался без денег
Максим Виторган поделился печальной историей, которая приключилась с ним во время отпуска с Нино Нинидзе и детьми.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено вчера в 18:27
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
На Урале «Лексус» наехал на толпу людей
Обновлено в 01:07
Авто
Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?
Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено вчера в 13:30