Политика
Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве рассказал о сроках действия военного положения в стране.
РИА Новостивчера в 12:46
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Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК вчера в 11:35
с чего всё началось
"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - приводит слова главы государства телеканал "112 Украина".РИА Новостивчера в 12:46
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Петр Порошенко не планирует продлевать действие военного положения на Украине
Эхо Москвывчера в 21:07
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