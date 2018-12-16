с чего всё началось

Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет.

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве рассказал о сроках действия военного положения в стране.

Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине

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Армия и оружие Армия и оружие В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27 В сети опубликованы первые фотографии потерпевшего крушение на Украине истребителя Су-27, снимки опубликовал журнал Scramble Magazine на своей странице в Facebook. https: / / www.facebook.com / Scramblemagazine / posts / 2545228012170384 На фотографиях видно, как воздушное судно лежит с открытой кабиной в поле, а за самолетом тянется черный след.

Армия и оружие Армия и оружие Летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».

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Политика Политика В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России.