Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километровГазета.Ru 05:56

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости". "У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров", - заявил Порошенко.
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Петр Порошенко
У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 03:34

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