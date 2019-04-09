Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километровГазета.Ru 05:56
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости". "У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров", - заявил Порошенко.
Читать в источнике
Оценить111
У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 03:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой
Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался об отношениях с российской певицей Светланой Лободой в интервью журналу «Жара Magazine».
Обновлено в 06:44
Здоровье
В перинатальном центре в Коломне родился пятимесячный ребенок
В перинатальном центре в Коломне Московской области появился на свет пятимесячный ребенок, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове
Обновлено в 04:51
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Политика
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Экономика
Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
Обновлено в 04:37
Общество
«ПетербургГаз» пожаловался в УФАС на компанию с похожим названием
Газораспределительная организация "ПетербургГаз" пожаловалась в УФАС на компанию "ПетробурГаз", сообщает региональное управление антимонопольного ведомства во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 06:17
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Энергетика
«Северный поток — 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»
Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 40%, в общей сложности по дну Балтийского моря уложено 978 километров труб, сообщает пресс-служба "Газпрома".
Обновлено в 07:06
Театры
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Авто
Автомобили Tesla будут объезжать ямы на автопилоте
Создатель компании Tesla Илон Маск в ответ на вопрос одного из пользователей "Твиттера" сообщил, что функция "обруливания" ям на дорогах "определённо появится" в ближайшем времени.
Обновлено в 06:18
Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир
По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
Обновлено в 04:42
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Экономика
В России предложили ввести катастрофические бонды
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе
Полиция Дублина расследует очередной инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Обновлено в 05:32
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Россия снова запросила Интерпол об аресте Браудера
Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:41
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Политика
Норвегия предложила России сотрудничать в Баренцевом море
Премьер Норвегии Эрна Сульберг призвала Россию совместно развивать пилотный план по сотрудничеству в Баренцевом море.
Обновлено в 06:19