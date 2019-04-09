Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километровГазета.Ru 05:56
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости". "У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров", - заявил Порошенко.
Читать в источнике
Оценить134
У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 03:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика
Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге
Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.
Обновлено в 08:18
Технологии
Альпы могут лишиться всех ледников и горнолыжных курортов к 2100 году
Альпийские горы лишатся почти всех ледников и запасов "многолетнего" снега к концу столетия из-за глобального потепления, причем большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Политика
Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах
Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу.
Обновлено в 04:34
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Туапсе члены ОПГ получили сроки за покушение на братьев-бизнесменов
Двое членов организованной преступной группы (ОПГ) получили по 16 лет строгого режима со штрафом в 200 рублей за покушение и приготовление к убийству двух лиц по найму, совершенных на побережье Краснодарского края.
Обновлено в 08:38
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Авто
Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы
Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Политика
Песков ответил на вопрос о беседе Путина с Мироновым о Серебренникове
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, могла ли беседа президента Владимира Путина с актером Евгением Мироновым повлиять на решением суда, освободившего режиссера Кирилла Серебренникова под подписку.
Обновлено в 07:14
Общество
Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете
"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом
Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Начальнику СвЖД продлили домашний арест
Начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову продлили домашний арест до 12 июня, сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала моделью
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в качестве фотомодели, снявшись в рекламе парфюма.
Обновлено в 07:44
Общество
Малышева рассказала про упражнения для «потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева рассказала про упражнения, которые, по ее словам, должны обеспечить «потрясающий секс».
Обновлено в 08:42