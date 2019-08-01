Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с МеркельГазета.Ru 07:21
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде". По его словам, он и канцлер ФРГ Ангела Меркель работали над текстом соглашения вместе.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Армия и оружие
Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе
Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.
Обновлено в 13:22
Технологии
Мошенники стали красть деньги с помощью платной рекламы в YouTube
Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе хищения денег через платную рекламу в YouTube, который придумали мошенники.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Бавария» опровергла информацию о переходе Зане
Руководство мюнхенской "Баварии" опровергло слухи о том, что хавбек английского "Манчестер Сити" Лерой Зане готов к трансферу в немецкий клуб, на официальном сайте.
Обновлено в 14:28
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика
Минобороны в полтора раза поднимает оклады контрактникам
Минобороны в полтора раза поднимает оклады нескольким категорий контрактников. Надбавка будет положена с 1 сентября.
Обновлено в 09:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:50
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ
В первой игре, прошедшей 25 июля в Подгорице, победу со счетом 3:1 одержала "Заря", которая по сумме двух игр вышла в третий отборочный раунд.
Обновлено в 14:16
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Политика
Роскомнадзор пригрозил британским СМИ в России ответными мерами
«Цель поправок – приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России», – говорится в сообщении Роскомнадзора.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Эксперты рассказали, при каких болезнях противопоказано купание
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что исключить плавание стоит и людям, которые страдают от недугов, связанных с нервной системой.
Обновлено в 12:15
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту с дорожными камерами
В Госавтоинспекции запустили проект — карту со всеми камерами, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:27
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу
Обновлено в 03:41
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
Обновлено в 11:33
Игры
Вышел трейлер постапокалиптической игры Collapsed
Обновлено в 06:30
Финансы
Сбился с курса. На Украине рекордно подешевел доллар
На укрепление гривны играет ситуативный приток валюты от продажи сверхприбыльных по мировым меркам украинских ценных бумаг На 1 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны 25,02 грн / $ (около 61 рубля), поставив новый рекорд после того как 26 июля доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.
Обновлено в 05:40
Баскетбол
СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
В прошлом сезоне ЦСКА восьмой раз в истории стал победителем Евролиги.
Обновлено в 14:28
Политика
75 лет назад началось знаменитое восстание в Варшаве
75 лет назад началось антинацистское восстание в Варшаве.
Обновлено в 13:19
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26