Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде". По его словам, он и канцлер ФРГ Ангела Меркель работали над текстом соглашения вместе.

Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель

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