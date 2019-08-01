Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с МеркельГазета.Ru 07:21
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде". По его словам, он и канцлер ФРГ Ангела Меркель работали над текстом соглашения вместе.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Общество
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Финансы
Курс доллара превысил отметку 64 рубля
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
Обновлено в 08:43
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Хоккей
Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Обновлено в 09:57
Технологии
Данные тысяч клиентов популярного магазина косметики утекли в сеть
Представители компании Sephora отметили, что хакеры завладели данными клиентов из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Австралии.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин поддержал проект Национального космического центра
Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS
Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Спорт
Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия).
Обновлено в 09:41
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Футбол
«Спартак» и «Динамо» оказались лидерами РПЛ по убыткам за 2018 год
2018 год оказался крайне неудачным для столичных "Спартака" и "Динамо" в плане финансовых потерь.
Обновлено в 05:28
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Политика
Усс поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров
Глава Красноярского края Александр Усс выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и Минобороны за помощь в тушении лесных пожаров.
Обновлено в 03:48
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит", и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Леопардовых по окрасу котят, чей возраст составляет от двух до четырех месяцев, а суммарная стоимость превышает 1 миллион рублей, мужчина перевозил в пластиковых корзинах, которые были упакованы в пакеты.
Обновлено в 08:12
Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Культура
Сценарий финальной серии «Игры престолов» стал общедоступным
Сценарий финальной серии шоу "Игра престолов" выложили на сайте премии "Эмми".
Обновлено в 08:57
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Технологии
Когда состоится запуск платформы Bakkt. Не знает даже глава ICE
Платформа Bakkt для институциональных инвесторов будет запущена в ближайшее время, заявил глава оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречер.
Обновлено в 09:56
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Хабаровском крае пенсионерку осудят за убийство трех человек
Следственный комитет по Хабаровскому краю передал в прокуратуру обвинительное заключение по делу 80-летней жительницы поселка Березовка.
Обновлено в 08:17