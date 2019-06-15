Политика
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в СевастополеРИА Новости вчера в 17:20
Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
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Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено 13 июня в 20:40
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Футбол
Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира
Сборная Эквадора одержала победу над национальной командой Италии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Анна Калашникова: «Меня желают видеть на праздниках, а Водонаева пытается стать гостьей»
Алена Водонаева резко высказалась в сторону Анны Калашниковой, сказав, что не хочет видеть блондинку на мероприятиях.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика
Министр энергетики Саудовской Аравии надеется сбалансировать рынок нефти
Производители нефти работают над возможностью сбалансировать рынок нефти до 2020 года, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 15 июня, передает Reuters.
Обновлено в 02:21
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Обновлено вчера в 19:24
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
Обновлено вчера в 11:40
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Обновлено вчера в 07:34
Общество
В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы
Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 08:36
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Путин прибыл на саммит в Душанбе
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Главы государств начали саммит ШОС
Как отмечает "МИР 24" со ссылкой на РИА Новости, российский президент Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
Обновлено 13 июня в 06:58
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций за С-400
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
Гниющие «маленькие порошенки»: депутат Рады жестко оценил «элиту» Украины
Политик не нашел отличий между Гройсманом, Баласинович и Вакарчукм Депутат Верховной рады Евгений Мураев уверен, что гниение слишком глубоко проникло в умы людей, называющих себя элитой.
Обновлено вчера в 08:53