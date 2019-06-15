Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в СевастополеРИА Новости вчера в 17:20

Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе

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