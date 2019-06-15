Политика

Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в СевастополеРИА Новости вчера в 17:20

Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
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Порошенко заявил о появлении украинцев в Крыму за тысячу лет до русских

Life.ruвчера в 19:05

Трезубец против триколора: Порошенко поделился «фактом истории» в день рождения Севастополя

РЕН ТВвчера в 19:41

Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе

Lenta.ruвчера в 19:19

Порошенко завил о появлении в Крыму украинского трезубца раньше триколора

РБКвчера в 19:48

Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе

RT на русскомвчера в 18:11

Порошенко заявил о появлении украинцев в Крыму за тысячу лет до русских

Известиявчера в 18:09

Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе

РИА Новостивчера в 17:20
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Футбол

Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки

Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено 13 июня в 20:40
Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Футбол

Эквадор стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира

Сборная Эквадора одержала победу над национальной командой Италии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Анна Калашникова: «Меня желают видеть на праздниках, а Водонаева пытается стать гостьей»

Алена Водонаева резко высказалась в сторону Анны Калашниковой, сказав, что не хочет видеть блондинку на мероприятиях.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика

Министр энергетики Саудовской Аравии надеется сбалансировать рынок нефти

Производители нефти работают над возможностью сбалансировать рынок нефти до 2020 года, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 15 июня, передает Reuters.
Обновлено в 02:21
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ

Обновлено вчера в 19:24
Культура

Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе

Обновлено вчера в 11:40
Транспорт

В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен

Обновлено вчера в 07:34
Общество

В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы

Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 08:36
Транспорт

Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
Политика

Путин прибыл на саммит в Душанбе

Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Главы государств начали саммит ШОС

Как отмечает "МИР 24" со ссылкой на РИА Новости, российский президент Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

Обновлено 13 июня в 06:58
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины

НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций за С-400

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика

Гниющие «маленькие порошенки»: депутат Рады жестко оценил «элиту» Украины

Политик не нашел отличий между Гройсманом, Баласинович и Вакарчукм Депутат Верховной рады Евгений Мураев уверен, что гниение слишком глубоко проникло в умы людей, называющих себя элитой.
Обновлено вчера в 08:53
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