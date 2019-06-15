Порошенко рассказал об украинском трезубце в СевастополеRT на русском вчера в 18:11

с чего всё началось

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе

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