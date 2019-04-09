Порошенко рассказал, когда жена видела его пьянымРИА Новости 16:46

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

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