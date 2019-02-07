Политика
Порошенко рассказал, кем мечтает стать после президентстваТруд вчера в 11:59
Украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем ему хочется стать после того, как окончится срок его президентства – текущий или следующий, если ему удастся выиграть выборы в текущем году.
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Когда меня спрашивают, а кем я хочу работать ... после президентской каденции или каденций, я сказал – для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю: быть депутатом Европейского парламента от Украины.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВзгляд.ру вчера в 09:43
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В Европарламенте заявили о связи между церковным расколом на Украине и избирательной кампанией Порошенко
RT на русскомвчера в 23:30
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В 2017 г. размер дивидендов составил 8,04 руб. на акцию, оставшись на уровне предыдущего года (8,0397 руб. в 2016 г.). В августе топ-менеджер «Газпрома» впервые допустил, что по итогам 2018 года компания может увеличить дивиденды.
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Врач сборной России прояснил ситуацию с Васильевой
Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин прояснил ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, которая трижды за год пропустила допинг-тест, передает "Советский спорт".
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«Коммерсантъ»: ФСБ предотвратила планы террористов атаковать ГРУ
Собрать бомбу террористы не успели, их ячейка была задержана в полном составе 6 сентября 2016 г. Собеседник рассказал изданию, что сотрудники ФСБ наблюдали за ячейкой с момента ее формирования и планировали выйти на ее ближневосточного организатора, но это не удалось.
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Univision сообщила о задержании своих журналистов на интервью с Мадуро
В телекомпании рассказали, что президенту Венесуэлы не понравились вопросы корреспондентов Испаноязычная телекомпания Univision сообщила, что ее журналисты были задержаны 25 февраля во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
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Экономика
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Представитель вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур заявил, что самолеты ВВС Индии нарушили "линию контроля" в Кашмире, однако после ответа со стороны ВВС Пакистана вернулись назад.
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