Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации ЗеленскогоRT на русском 11:59
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
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Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
Обновлено в 19:41
Культура
«Говорит Москва» исключила программу Сергея Доренко из эфира
«Говорит Москва» изменила сетку вещания, исключив из нее передачу Сергея Доренко «Подъем». Об этом сообщается на сайде радиостанции.
Обновлено в 17:27
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье
32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено в 04:33
Музыка
Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»
Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
Обновлено в 08:18
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта из-за слов о Бандере
Позже в интервью телеканалу "Звезда" Соловьев заявил, что решил выгнать из студии польского политолога за "выходящие за грани" высказывания для того, чтобы его "спасти", поскольку Корейба "мог наговорить себе на уголовную статью".
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь продемонстрировала свой живот без фильтров и втягивания
В кадре наша героиня показывает свой плоский живот.
Обновлено в 19:24
Экономика
Сбербанк подсчитал: собственный бизнес активно ведут почти 3 % россиян
Регионы с наименьшим уровнем активности населения в МСП находятся преимущественно на юге страны.
Обновлено в 19:47
Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400
Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года.
Обновлено в 20:06
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с США
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено в 16:33
Общество
Директора сети «Мегамаг» оштрафовали на 10 тысяч рублей за неправильную маркировку товаров
Директор сети супермаркетов "Мегамаг" в Магадане привлечена к 10 тысячам рублей штрафа за нарушения требований к маркировке пищевой продукции, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Магаданской области.
Обновлено в 18:55
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Общество
Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов
"Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.
Обновлено в 08:28
Музыка
Сергей Лазарев хотел бы провести «Евровидение-2020» в Сочи
Певец Сергей Лазарев рассказал, что хотел бы провести следующее «Евровидение» в Сочи По словам артиста, он надеется выиграть конкурс и привезти его в Россию.
Обновлено в 17:06
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Общество
Продукт, который нельзя есть, если у кого-то из родных была онкология
Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 14:00
Политика
Кремль выявил четыре региона, жители которых хотят смены губернатора
Издание РБК узнало о закрытых социологических опросах, проведенных специально для Кремля в марте текущего года, целью которых было узнать уровень доверия к главам регионов, а также запрос населения на смену губернаторов.
Обновлено в 05:05
Общество
Dagens Nyheter (Швеция): купите себе паспорт ЕС за два миллиона евро (Dagens Nyheter)
По словам киприотских властей, нормы ужесточатся. Но сам принцип останется тем же: паспорт ЕС можно купить.
Обновлено в 18:09
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13