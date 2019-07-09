Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парадаLenta.ru 15:46
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве. Свое мнение Порошенко высказал в эфире телеканала «Прямой».
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Военный парад — это не только событие, когда армия отчитывается народу Украины. Это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии, когда армия пользуется наибольшим доверием народа. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно.
— Петр Порошенко, украинский политикФАН 14:07
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