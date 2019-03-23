Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в МосквуРИА Новости 16:07

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву. По словам Порошенко, Бойко пытается объединиться с российскими политиками против Украины.
Читать в источнике
Петр Порошенко
Они экономику обсуждают. Они обсуждают как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских… они утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся?
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 09:23

Подробнее о событии

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

РИА Новости16:07

Порошенко: Медведчук и Бойко хотят посадить Украину на иглу одобрения «Газпрома»

Комсомольская правда14:49

«Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко

Газета.Ru11:37

Эксперт оценил заявление Порошенко о визите Бойко и Медведчука в Москву

RT на русском10:40

Порошенко поведал о газовой игле и точке невозврата

Вести.Ru07:39

Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в попытке посадить Украину «на газовую иглу»

ТАСС07:04

Порошенко впервые прокомментировал переговоры Бойко и Медведчука в Москве

РБК07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы

Обновлено в 11:12
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Политика

СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии

Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
Единоборства

Чудинов досрочно победил Нуерланга

Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова страдает от осложнений после операции на глазах

Обновлено в 12:00
Авто

Porsche вывела на тесты серийный электромобиль Porsche Taycan

По предварительным данным, презентация серийной версии модели состоится в начале осени.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»

«Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.
Обновлено в 05:30
Космос

Два спутника «ГЛОНАСС-М» выведены на техобслуживание

Техобслуживание планируется завершить в 00:00 23 марта. Также временно выведен на техобслуживание и спутник «ГЛОНАСС-М» номер 720.
Обновлено 20 марта в 03:35
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Общество

Гороскоп на 24 марта 2019 года

В первой половине дня ваше настроение во многом определит отдых, творчество, общение с близкими людьми.
Обновлено в 15:12
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика

Астана официально переименована в Нур-Султан

Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – говорится в указе № 6 от 23 марта 2019 года.
Обновлено в 04:44
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Культура

Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»

Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров

Обновлено в 14:02
Футбол

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес

Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми

Обновлено в 09:09
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Общество

Более тысячи девушек хотят учиться в пансионе Минобороны в Петербурге

В Министерство обороны России поступило более тысячи заявок от девушек, желающих учиться в филиале пансиона воспитанниц в Северной столице.
Обновлено в 11:50
Наука

Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство

Обновлено 21 марта в 14:00
Общество

Власти Москвы отказались строить новую линию метро, но потратили на нее 6 млрд рублей

Согласно Адресной инвестиционной программе, общая стоимость метро от «Третьяковской» до «Делового центра» оценивалась в 45,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»

Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:02
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами

Обновлено в 16:11
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное