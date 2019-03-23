Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в МосквуРИА Новости 16:07
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву. По словам Порошенко, Бойко пытается объединиться с российскими политиками против Украины.
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Они экономику обсуждают. Они обсуждают как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских… они утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся?
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 09:23
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Порошенко: Медведчук и Бойко хотят посадить Украину на иглу одобрения «Газпрома»
Комсомольская правда14:49
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Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Обновлено в 11:12
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Политика
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Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
Единоборства
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Обновлено в 15:42
Авто
Porsche вывела на тесты серийный электромобиль Porsche Taycan
По предварительным данным, презентация серийной версии модели состоится в начале осени.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»
«Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.
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Космос
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Техобслуживание планируется завершить в 00:00 23 марта. Также временно выведен на техобслуживание и спутник «ГЛОНАСС-М» номер 720.
Обновлено 20 марта в 03:35
Армия и оружие
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Обновлено в 10:15
Общество
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В первой половине дня ваше настроение во многом определит отдых, творчество, общение с близкими людьми.
Обновлено в 15:12
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
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Обновлено в 11:18
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика
Астана официально переименована в Нур-Султан
Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – говорится в указе № 6 от 23 марта 2019 года.
Обновлено в 04:44
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»
Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Футбол
Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией
Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми
Обновлено в 09:09
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Общество
Более тысячи девушек хотят учиться в пансионе Минобороны в Петербурге
В Министерство обороны России поступило более тысячи заявок от девушек, желающих учиться в филиале пансиона воспитанниц в Северной столице.
Обновлено в 11:50
Наука
Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство
Обновлено 21 марта в 14:00
Общество
Власти Москвы отказались строить новую линию метро, но потратили на нее 6 млрд рублей
Согласно Адресной инвестиционной программе, общая стоимость метро от «Третьяковской» до «Делового центра» оценивалась в 45,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»
Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:02
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29