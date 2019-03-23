Порошенко раскритиковал Бойко за визит в МосквуРИА Новости 16:07

Они экономику обсуждают. Они обсуждают как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских… они утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся?

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву. По словам Порошенко, Бойко пытается объединиться с российскими политиками против Украины.

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Политика Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.

Политика Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой По словам генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, Россия останется таковой, как бы ни изменилась энергетика.

Политика В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.

Шоу-бизнес Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.

Здоровье ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Авто Стало известно о новых подробностях нашумевшего штрафа за старое авто Ожидается, что легковые автомобили низкого экологического класса, которые будут въезжать под новые знаки, будут штрафоваться в автоматическом режиме.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.

Гаджеты Компания Xiaomi выпустит новый суперлегкий ноутбук Mi Notebook Air Xiaomi опубликовала тизер-изображение нового легкого ноутбука Mi Notebook Air нового поколения.

Политика Штаб Порошенко прокомментировал информацию об уголовных делах в США В штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко опровергли утверждения СМИ об уголовных делах против его сторонников в США.

Происшествия Президентский дворец загорелся в столице Судана Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.

Политика Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.

Происшествия В Испании задержали престарелых грабителей банков В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.

Политика Китай и Италия придали импульс возрождению древнего Шелкового пути В Италии понимают, что сотрудничество с Китаем придаст активный импульс экономическому развитию и процветанию Италии, а потому эта страна настроена на активное участие в китайской интеграционной инициативе.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Авто Новый бренд Jetta представил свои модели В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.