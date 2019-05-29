Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президентаГазета.Ru 15:39
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости". Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.РИА Новости16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Глава Колымы сделал несколько назначений в правительстве
Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел кадровые перестановки в правительстве региона и назначил врио вице-губернатора, первого зампреда и министра строительства, ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:55
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Общество
ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год
Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено в 20:02
Космос
Названы примерные даты запуска спутников OneWeb с Байконура
Обновлено в 21:36
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Политика
Спецпрокурор США Мюллер ушел в отставку
Специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследовавший российское вмешательство в президентские выборы в 2016 году, объявил об отставке, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:25
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер
В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.
Обновлено в 17:13
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика
Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.
Обновлено в 22:14
Футбол
В «Баварии» сомневаются в подписании Зане из-за высоких требований «Манчестер Сити»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что несмотря на подтвержденный интерес со стороны «Баварии» в немецком хавбеке, «Манчестер Сити» попытается подписать новый контракт с 23-летним Зане.
Обновлено в 22:25
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Футбол
Сарри, выиграв Лигу Европы, побил рекорд Моуринью
Ранее сообщалось, что Сарри покинет «Челси» и станет новым главным тренером «Ювентуса».
Обновлено в 17:02
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Нет сахару и глютену: Тина Канделаки рассказала о своей диете
Телеведущая отказалась от рафинированных продуктов, сахара и глютена, при этом старается есть больше свежих овощей и фруктов.
Обновлено в 16:00
Общество
Жители Екатеринбурга предложили построить храм на территории СИЗО
Список мест, где екатеринбуржцы хотят видеть храм святой Екатерины, продолжает расширяться.В предпоследний день в приемную администрации Екатеринбурга поступило уже 8851 предложение от горожан.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Врачи посоветовали отдыхающим в Турции россиянам не переедать
Российским туристам, находящимся на отдыхе в Турции, следует уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены из-за агрессивной и непривычной для них местной микрофлоры, а также не переедать, рассказали РИА Новости местные врачи.
Обновлено в 20:38
Авто
Слияние Renault и FCA: кому выгодно, а кому – не очень?
Если объединение состоится, возглавит новую компанию Джон Элканн, контролирующий сейчас концерн FCA, а наиболее вероятным кандидатом на должность исполнительного директора называют нынешнего главу Renault Жана-Доминика Сенара.
Обновлено в 11:14
Политика
Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал политика есть шаурму, чтобы стать ближе к народу, сообщают "Известия".
Обновлено в 13:13
Наука
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Слишком короткий или наоборот, слишком длинный интервал может в дальнейшем стать причиной неправильной работы сердца, а также опасной для жизни аритмии.
Обновлено в 14:59
Общество
В родительском комитете поддержали идею введения отцовского капитала
Собеседница издания добавила, что введение отцовского капитала должно способствовать сохранению традиционных семей в России.
Обновлено в 10:28
Финансы
Сбережения имеют 46% россиян и чаще хранят их в рублях - «Ромир»
Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06