Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президентаГазета.Ru вчера в 15:39

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости". Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах

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