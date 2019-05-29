Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президентаГазета.Ru вчера в 15:39
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости". Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.РИА Новостивчера в 16:00
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