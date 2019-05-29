Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президентаГазета.Ru вчера в 15:39

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости". Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
РИА Новостивчера в 16:00

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США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах

РБКвчера в 17:20

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Порошенко просил у США помощи во время выборов президента на Украине

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Волкер: Порошенко просил помощи у США в ходе выборов на Украине

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В США рассказали, как отказали Порошенко в помощи с выборами

Царьградвчера в 15:22
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Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
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Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ

Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
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Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера

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Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за баннер против Владимира Путина

В феврале городская административная комиссия назначила Василю Тарасову штраф в размере 3,5 тыс. руб. Однако Набережночелнинский суд снизил размер штрафа до 2 тыс. руб. Верховный суд Татарстана отменил постановление комиссии и решение суда "за отсутствием состава административного правонарушения".
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Авто

Тюнеры из Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT

Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.
Обновлено вчера в 09:57
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

«Челси» одержал разгромную победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы, который состоялся в Баку.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Энергетика

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 15:22
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Футбол

Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Приговор новосибирскому экс-милиционеру за 19 убийств вступил в силу

Обновлено в 01:07
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
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Гоген Солнцев: «Без спиртного жена уже не может»

Буквально около недели назад Гоген Солнцев жаловался подписчикам на то, что его жена подралась в санатории, где отдыхала, и ее пришлось забрать домой.
Обновлено вчера в 11:40
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Уфе произошло возгорание двух жилых домов

По сообщению пресс-службы республиканского МЧС, в Уфе 30 мая на улице Средняя республиканская произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

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Общество

В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына

Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.
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Политика

Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле

Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
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Политика

В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста

По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
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МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак

В начале марта МВД составило список потенциально опасных пород собак. Позднее было принято решение сократить перечень.
Обновлено вчера в 13:07
Культура

Как роль Шурика стала для Александра Демьяненко проклятием всей жизни

Обновлено в 01:33
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено вчера в 04:21
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