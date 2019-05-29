Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президентаГазета.Ru вчера в 15:39
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости". Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.РИА Новостивчера в 16:00
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Обновлено в 01:19
Авто
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Политика
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Футбол
Челси — Арсенал 4:1
«Челси» одержал разгромную победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы, который состоялся в Баку.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Энергетика
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Обновлено вчера в 15:22
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
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Буквально около недели назад Гоген Солнцев жаловался подписчикам на то, что его жена подралась в санатории, где отдыхала, и ее пришлось забрать домой.
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Происшествия
В Уфе произошло возгорание двух жилых домов
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В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына
Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.
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Политика
Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле
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Обновлено в 01:45
Политика
В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста
По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
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Общество
МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак
В начале марта МВД составило список потенциально опасных пород собак. Позднее было принято решение сократить перечень.
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Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено вчера в 04:21