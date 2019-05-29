Политика
Порошенко просил США о помощи на президентских выборахРИА Новости 16:00
"Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", — сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне. Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.РИА Новости16:00
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Футбол
Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
Обновлено в 17:14
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Обновлено в 10:08
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Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей
Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Баскетбол
«Химки» вышли в финал Единой лиги
Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении
В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено в 14:40
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Политика
Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными
Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
Обновлено в 16:53
Игры
Sony назвала дату выхода Death Stranding
Обновлено в 13:46
Политика
Охранник Коломойского стал главой Службы безопасности Зеленского
По данным некоторых украинский СМИ, Донец работал охранником украинского бизнесмена и мецената Игоря Коломойского.
Обновлено в 16:30
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Авто
Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler
Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе.
Обновлено в 00:32
Футбол
УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.
Обновлено в 12:23
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной
Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.
Обновлено в 10:24
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых
Обновлено в 07:47
Космос
Фотография невидимки
История Трудно поверить, но первые расчеты, показавшие существование в космосе тяжелых невидимых объектов, сделал английский естествоиспытатель Джон Мичелл в 1783 году.
Обновлено в 17:00
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль
На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.
Обновлено в 08:58
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Политика
В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа
Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Авто
Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52