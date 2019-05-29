Политика

Порошенко просил США о помощи на президентских выборахРИА Новости 16:00

"Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", — сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне. Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине.
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Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
РИА Новости16:00

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США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах

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Волкер: Порошенко просил помощи у США в ходе выборов на Украине

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Порошенко просил у США помощи во время выборов президента на Украине

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Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Газета.Ru15:39

Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

РИА Новости16:00
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Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».
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Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
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Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
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Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
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Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler

Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе.
Обновлено в 00:32
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УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.
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Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
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Космос

Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых

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Фотография невидимки

История Трудно поверить, но первые расчеты, показавшие существование в космосе тяжелых невидимых объектов, сделал английский естествоиспытатель Джон Мичелл в 1783 году.
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На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.
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Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

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Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
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Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
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Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

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Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
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