Порошенко просил США о помощи на президентских выборахРИА Новости 16:00

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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"Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", — сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне. Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине.

Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

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