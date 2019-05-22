Политика
Порошенко прокомментировал возбужденное против него делоИзвестия вчера в 12:33
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой переложить ответственность с России на него. Об этом он сказал в среду, 22 мая, в комментарии украинским каналам.
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Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУтро.ru вчера в 12:36
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Порошенко назвал дело против него «попыткой снять ответственность с России»
Комсомольская правдавчера в 11:25
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