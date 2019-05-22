Политика

Порошенко прокомментировал возбужденное против него делоИзвестия вчера в 12:33

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой переложить ответственность с России на него. Об этом он сказал в среду, 22 мая, в комментарии украинским каналам.
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Петр Порошенко
Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУтро.ru вчера в 12:36

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Порошенко прокомментировал возбужденное против него дело

Известиявчера в 12:33

Порошенко отреагировал на уголовные расследования против него

Lenta.ruвчера в 12:18

Порошенко отреагировал на заведенное против него дело

Газета.Ruвчера в 11:18

Порошенко назвал дело против него «попыткой снять ответственность с России»

Комсомольская правдавчера в 11:25

Порошенко назвал расследование против него попыткой обелить Россию

Коммерсантъвчера в 12:05

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Московский Комсомолецвчера в 11:15

Порошенко заявил, что дело против него является попыткой снять ответственность с России

ТАССвчера в 11:00
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Теннис

Надаль назвал идеального теннисиста

Испанец Рафаэль Надаль назвал теннисистов, чьи качества он бы совместил для того, чтобы получился идеальный игрок.
Обновлено в 02:03
Общество

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Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

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НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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Хоккей

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Обновлено 21 мая в 16:29
Политика

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
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Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
Экономика

Центробанк запретит банкноты «банка приколов»

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Обновлено вчера в 04:20
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Авто

Mercedes-Benz Х-Klasse доступен в кредит на специальных условиях

Обновлено в 01:43
Авто

BMW представила новые версии кроссоверов X5 и X7

Пока фанаты марки ждут выхода нового BMW X5M, баварский автопроизводитель анонсировал лишь более мощные версии кроссоверов X5 и X7.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Здоровье

Названы негативно влияющие на зрение продукты

Плохо влияет как на организм в целом, так и на зрение в частности так называемая мусорная еда: бургеры и хот-доги, чипсы, сухарики, сладости, газировка, соусы с большим количеством пищевых добавок и красителей.
Обновлено вчера в 09:18
Космос

В Якутии обнаружили семь фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Обновлено в 02:57
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области

Обновлено вчера в 20:36
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол

Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»

Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма».
Обновлено в 02:25
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников

Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии

Российские сим-карты запустят на чипах Samsung

Доверенные сим-карты с отечественной криптографией, продажа которых в России может начаться с декабря 2019 года, будут работать на чипах Samsung.
Обновлено в 00:30
Политика

Страницу администрации Зеленского в Facebook заблокировали

Зеленский лишился страницы в Facebook. Аккаунт администрации президента Украины заблокирован.
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Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
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