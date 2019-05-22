Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных делРИА Новости 12:32

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
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«Ничего у них не выйдет»: Порошенко оценил уголовные дела против него

ТК Звезда13:03

Порошенко пожаловался на «политические преследования»

НТВ13:24

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

РИА Новости12:32

Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования

РБК12:08

Порошенко заявил, что дела против него инициируются «врагами Украины»

REGNUM11:56

Порошенко заявил о готовности ответить за преступления против Донбасса и Украины

ФАН11:50

Порошенко назвал «политическими преследованиями» расследования против него

Ведомости12:51
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Общество

Что делать с балконами, на которых установили самодельные козырьки

Разбирательства между жильцами верхних этажей, которые обустроили самодельные козырьки на балконах, и управляющих компаний приобретают массовый характер.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлением

Одиннадцать учащихся одной из школ города Торопец Тверской области госпитализированы с симптомами отравления, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Политика

Япония призвала мировые СМИ правильно называть премьер-министра страны

Министр иностранных дел страны Таро Коно просит зарубежные СМИ называть правильно фамилию японского лидера «Абэ».
Обновлено в 13:45
Футбол

Локомотив — Урал 1:0

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

В 13 регионах России не хватает денег на индексацию зарплат бюджетников

По словам главы ведомства, власти исходят из того, что доходы регионов растут, и до конца года деньги на повышение зарплат бюджетников найдутся.
Обновлено в 11:08
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В посольстве уточнили число пострадавших в ДТП в Италии россиян

В посольстве России в Италии уточнили, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, ещё одна гражданка России погибла.
Обновлено в 11:46
Общество

Почему стоит использовать email рассылку как инструмент рекламы?

Особенно актуально использование email рассылки новичками в бизнесе.
Обновлено в 07:48
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено в 06:32
Музыка

Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein

Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Германия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку

Германия по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировала россиянку Наталию Мадорскую, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:35
Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Игры

Грязь, дождь и безумие: вышел геймплейный трейлер хоррора The Sinking City

Обновлено в 11:27
Политика

Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Спорт

Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал на предстоящей сессии организации принять решение о сохранении бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:58
Политика

Призыв к миру: ОДКБ предложила НАТО сотрудничать

На итоговом заседании Совета глав МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке министры обратились к коллегам из Североатлантического альянса с призывом начать диалог между двумя объединениями, чтобы не допустить военного противостояния двух крупнейших военных блоков Евразии.
Обновлено в 11:00
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Политика

На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар

Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Общество

Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок

Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Технологии

Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Авто

Большинство дилеров Ford продолжат работать в России

«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:25
Игры

Над мобильной League of Legends работают уже больше года

Обновлено в 09:59
Космос

Вода на Земле появилась в момент формирования Луны

Обновлено в 11:16
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Кино

Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком

В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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