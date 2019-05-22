Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных делРИА Новости 12:32
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Общество
Что делать с балконами, на которых установили самодельные козырьки
Разбирательства между жильцами верхних этажей, которые обустроили самодельные козырьки на балконах, и управляющих компаний приобретают массовый характер.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлением
Одиннадцать учащихся одной из школ города Торопец Тверской области госпитализированы с симптомами отравления, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Политика
Япония призвала мировые СМИ правильно называть премьер-министра страны
Министр иностранных дел страны Таро Коно просит зарубежные СМИ называть правильно фамилию японского лидера «Абэ».
Обновлено в 13:45
Футбол
Локомотив — Урал 1:0
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
В 13 регионах России не хватает денег на индексацию зарплат бюджетников
По словам главы ведомства, власти исходят из того, что доходы регионов растут, и до конца года деньги на повышение зарплат бюджетников найдутся.
Обновлено в 11:08
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В посольстве уточнили число пострадавших в ДТП в Италии россиян
В посольстве России в Италии уточнили, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, ещё одна гражданка России погибла.
Обновлено в 11:46
Общество
Почему стоит использовать email рассылку как инструмент рекламы?
Особенно актуально использование email рассылки новичками в бизнесе.
Обновлено в 07:48
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein
Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку
Германия по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировала россиянку Наталию Мадорскую, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:35
Экономика
В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года
В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал на предстоящей сессии организации принять решение о сохранении бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:58
Политика
Призыв к миру: ОДКБ предложила НАТО сотрудничать
На итоговом заседании Совета глав МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке министры обратились к коллегам из Североатлантического альянса с призывом начать диалог между двумя объединениями, чтобы не допустить военного противостояния двух крупнейших военных блоков Евразии.
Обновлено в 11:00
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Политика
На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар
Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок
Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Технологии
Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Авто
Большинство дилеров Ford продолжат работать в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:25
Игры
Над мобильной League of Legends работают уже больше года
Обновлено в 09:59
Космос
Вода на Земле появилась в момент формирования Луны
Обновлено в 11:16
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Кино
Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком
В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43