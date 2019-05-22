Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных делРИА Новости 12:32

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

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