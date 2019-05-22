Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных делРИА Новости 12:32

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
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Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело

Газета.Ru14:12

Порошенко назвал «политическими преследованиями» расследования против него

Ведомости12:51

Порошенко заявил о готовности ответить за преступления против Донбасса и Украины

ФАН11:50

Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования

РБК12:08

Порошенко заявил, что дела против него инициируются «врагами Украины»

REGNUM11:56

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

РИА Новости12:32

Порошенко оценил начатые в отношении него расследования

RT на русском11:25
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Экономика

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 18:28
Общество

Жара в Египте достигла 50 градусов

Аномальную для мая жару зафиксировали в Египте. Столбик термометра в Каире преодолел отметку в 50 градусов.
Обновлено в 13:08
Общество

Улюкаев переживает из-за развода с женой

Обновлено в 07:57
Политика

США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400

США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 18:21
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли

Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Автоспорт

Квалификация Гран-при Монако может оказаться дождевой

Квалификация предстоящего этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако может оказаться дождевой, сообщает Planet F1.
Обновлено в 10:38
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет

Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено в 18:29
Здоровье

Названы продукты, портящие зрение

Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено в 11:12
Гаджеты

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Путин призвал не препятствовать работе профсоюзов

Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 мая, в ходе выступления на съезде независимых профсоюзов РФ сообщил, что иногда собственники или администрация не только отказываются от диалога, но и даже препятствуют деятельности профессиональных союзов.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии

В посольстве России РБК сообщили, что получили информацию от Департамента гражданской защиты Италии о том, что на дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом с предположительно российскими туристами на борту.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Хоккей

Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением

Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».
Обновлено в 15:21
Общество

Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»

Обновлено в 13:15
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Общество

Россияне назвали своих идеальных соседей

Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Авто

BMW представила самые мощные версии кроссоверов X5 и X7

Немецкий автопроизводитель представил «заряженные» модификации кроссоверов X5 и X7 — X5 M50i и X7 M50i.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Силовики ликвидировали двух боевиков во Владимирской области

По данным Национального террористического комитета (НАК), силовики заблокировали бандитов в одном из частных домов Кольчугино.
Обновлено в 02:38
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

В Раде объяснили отказ рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент и системы госзакупок в период избирательной кампании, которые внес на рассмотрение президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:53
Здоровье

Бланки рецептов на лекарства защитят авторитетом врачей

Чиновники Минздрава надеются, что врачи перестанут выписывать направо и налево не слишком нужные больному лекарства, осознав, что их электронная подпись имеет вес и разбрасываться ею - значит потерять личный авторитет.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Общество

«Надо создать прецедент»: Почему кировчане не пускают в квартиры специалистов по проверке газового оборудования

Одной из статей, из-за которой страдают УК стало постановление №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и сопутствующая статья административного кодекса 9.23.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В Иране контролируют нахождение кораблей США в Персидском заливе

Обновлено в 15:31
Политика

Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
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