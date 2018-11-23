Политика
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России. Ранее в пятницу российский лидер прибыл в Ялту, где провел расширенное заседание Госсовета. На встрече обсуждалась реализация нового "майского указа".
РИА Новости15:47
Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым — это Украина, был и всегда будет, и в данном случае действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 11:36
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