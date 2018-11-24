Политика

Пушков ответил на слова Порошенко про Путина и Крым
Газета.Ru
16:18

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о визите российского лидера Владимира Путина в Крым.
Газета.Ru16:18
Петр Порошенко
Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым — это Украина, был и всегда будет, и в данном случае действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 11:36

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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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