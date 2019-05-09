Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»Российская газета 03:18
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру. "Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов", - написал он в Twitter.
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Порошенко вновь показал, что его цинизм не имеет предела. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина»
— Алексей Пушков, российский общественный деятельАргументы недели 00:44
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