Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»РИА Новости 19:22
Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными". Трансляцию речи украинского лидера вел "112 канал".
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Общество
Германия выделит более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине
Правительство Германии выделит более 9 млн евро на санацию мемориальных комплексов, воздвигнутых в Трептов-парке и Тиргартен в честь советских солдат.
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Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
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Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть
Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
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Белуха вернула девушке упавший в океан iPhone – удивительное видео
Как рассказала автор видео порталу The Dodo, она вместе с подругами отправилась на причал, чтобы увидеть белуху.
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Певец Макс Барских попал в аварию в США
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Пресненский суд Москвы, где проходило финальное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, постановил уничтожить деревянный стул из «Кофемании», которым Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:29
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Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
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Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
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В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
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14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено в 19:01
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском кладбище
Футболисты и тренерский состав футбольного клуба «Зенит» почтили память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском кладбище.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Наушники Apple AirPods 3 могут оказаться заметно дороже AirPods 2
По данным отраслевых источников, компания Unitech Printed Circuit Board, занимающаяся изготовлением печатных плат для AirPods 2, планирует нарастить объемы выпуска продукции, заказ на которую действует как минимум для начала 2020 года.
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Гаджеты
Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
В соцсетях считают, что Меган Маркл родила еще две недели назад
Пользователи соцсетей предполагают, что первенец герцогини Эссекской Меган Маркл и принца Гарри родился не 6 мая, как это было объявлено официально, а несколько недель тому назад.
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Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
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Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
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Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол
Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.
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Армия и оружие
Швейцария призвала к возобновлению межсирийских переговоров в Женеве
Швейцария призвала стороны сирийского конфликта к возобновлению переговоров в Женеве.
Обновлено в 17:39