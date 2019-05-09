Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»RT на русском вчера в 19:45
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными». Об этом сообщает «112 Украина».
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Политика
Народ не простит власти запрет Знамени Победы 9 мая
В этом году пермяки создали гражданскую инициативу "9 мая со Знаменем Победы !", чтобы осуществлять общественный контроль за соблюдением исполнения закона о Знамени Победы во время проведения акции "Бессмертный полк" в Перми.
Обновлено вчера в 09:49
Авто
По каким схемам мошенники продают машины, находящиеся в залоге
Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как мошенники наживаются на залоговом транспорте и подскажет покупателям, как уберечь себя от подобных проблем.
Обновлено вчера в 06:10
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ
В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и побоях
В среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы оглашают приговор форварду петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие
САА освободила от террористов Кафр-Набуду на севере Хамы
Сирийская арабская армия (САА) освободила город Кафр-Набуда на северо-западе провинции Хама от террористов.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.
Обновлено 07 мая в 04:58
Общество
Более 10 тысяч человек пришли смотреть парад в Южно-Сахалинске
По оценкам организаторов, посмотреть на парад собралось более 10 тыс. жителей и гостей областного центра.
Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес
«Чувствуется, с кем дружбу водит»: в «трусах» и бордовых мехах Ольга Бузова стала походить на Киркорова
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной
Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Площадь природных пожаров в Иркутской области выросла до 13 тыс. га
Обновлено 07 мая в 23:40
Происшествия
Участницу Pussy Riot оставили в отделении полиции
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Игры
В Китае заблокировали PUBG Mobile
Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Армия и оружие
Госдеп пригрозил силой заставить Иран подчиняться интересам США
"На любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы", - заявил Хук.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Минтруд подготовил график выходных на 2020 год
Как следует из пояснительной записки, данный график был составлен, поскольку в 2020 году некоторые праздничные дни совпадают с выходными.
Обновлено 07 мая в 11:51
Политика
Украина будет доказывать непричастность Российской империи к истории Одессы
Глава института сказал, что датировка, например, Днепра или Одессы привязана ко временам Российской империи, однако «тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи».
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Здоровье
В Пакистане родился ребенок с мозговой грыжей на лице
СМИ рассказали историю пакистанского малыша, страдающего энцефалоцеле - мозговой грыжей, растущей у него посреди лица.
Обновлено вчера в 13:40
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Игры
Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом
Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой
Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что бюст Сталину появился на территории обкома КПРФ в Новосибирске, 9 мая состоится его официальное открытие.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол
ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинет клуб летом.
Обновлено вчера в 16:50
Технологии
Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду
Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено вчера в 05:38
Политика
В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
Обновлено вчера в 03:12