Порошенко проголосовал на выборах президента УкраиныРБК 05:32

Сегодня уверен в том, что выборы были хорошо организованы, волеизъявление граждан будет сохранено. Это абсолютное необходимое условие для нашего движения вперед в ЕС и НАТО, для продолжения реформ… Я убежден, что эти выборы были очень демократическими.

Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства 31 марта. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Порошенко отдал свой голос на избирательном участке в киевском Доме офицеров Вооруженных сил Украины, куда он приехал вместе с женой, дочерями и сыном.

Общество Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой «У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Политика Повалий устроила переполох на выборах президента Украины Таисия Повалий голосовала на выборах президента Украины в привычном месте – в здании средней школы, недалеко от своего дома.

Культура СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.

Общество В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.

Космос На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Гаджеты Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.

Музыка Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer» Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.

Авто В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster В Сети опубликовали очередные рендерные изображения новой версии Lada Vesta, которая предложена в виде родстера.

Общество В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы Напомним, 18 марта 2019 года главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков назвал возвращение Краснознамённой группы с Орденом Ленина «первой ласточкой» в восстановлении советского наследия Екатеринбурга — Свердловска.

Гаджеты В апреле HP выпустит серию ноутбуков с AMOLED-дисплеем В апреле компания HP выпустит серию трансформируемых ноутбуков с AMOLED-дисплеем.

Политика Посол Великобритании публично нарушила украинский закон Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.

Политика Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Футбол Валерий Рейнгольд: Селихов проявил безответственность В следующем туре красно-белые 6 апреля на своем поле сыграют с ЦСКА.

Политика Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.

Армия и оружие В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жители Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.

Футбол «Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.

Общество Солнечная погода ожидается в Москве всю неделю Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.