Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента УкраиныРБК 05:32
Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства 31 марта. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Порошенко отдал свой голос на избирательном участке в киевском Доме офицеров Вооруженных сил Украины, куда он приехал вместе с женой, дочерями и сыном.
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Сегодня уверен в том, что выборы были хорошо организованы, волеизъявление граждан будет сохранено. Это абсолютное необходимое условие для нашего движения вперед в ЕС и НАТО, для продолжения реформ… Я убежден, что эти выборы были очень демократическими.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 06:01
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Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
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Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
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Космос
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Гаджеты
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Музыка
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Обновлено в 06:53
Авто
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Общество
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Гаджеты
В апреле HP выпустит серию ноутбуков с AMOLED-дисплеем
В апреле компания HP выпустит серию трансформируемых ноутбуков с AMOLED-дисплеем.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково
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Политика
Посол Великобритании публично нарушила украинский закон
Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
Обновлено в 06:59
Политика
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Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
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Футбол
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Обновлено вчера в 12:29
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Политика
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Армия и оружие
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Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.
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Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро
По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13
Общество
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Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
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Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
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Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
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