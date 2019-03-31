Порошенко проголосовал на выборах президентаРИА Новости 06:01

Выборы хорошо организованы. Волеизъявление граждан сохранено. Это абсолютно необходимое условие для нашего движения вперед, для возвращения Украины в семью европейских народов. Вперед к нашему членству в ЕС и НАТО… Я уверен, что Украина победит… Я голосовал за Украину.

Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей проголосовал на выборах. После голосования он отметил, что эти выборы были демократическими и хорошо организованными.

Футбол Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.

Политика Крупное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле Без света остались жители 21-го региона Венесуэлы. Об этом 30 марта сообщила газета El Nacional.

Происшествия Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.

Экономика Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

Происшествия В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Политика В Киеве десятки человек поставили палатки у здания ЦИК Несколько десятков человек поставили палатки на площади около здания Центризбиркома Украины в Киеве, информирует РИА "Новости".

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Футбол ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой» В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.

Армия и оружие Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля Сирены воздушной тревоги предупредили жителей Израиля о возможном обстреле с территории сектора Газа.

Происшествия Аваков рассказал о добивавшем нацгвардейцев одессите Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об одессите, который добивал сбитых автомобилем бойцов Национальной гвардии Украины Свою запись Аваков разместил в Facebook.

Происшествия Елизавета II перестанет водить автомобиль Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Политика Явка на выборах президента Украины превысила 16% По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.

Финансы Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.

Футбол «Манчестер Сити» может приобрести игрока «Лестера» за 84 миллиона Как утверждает издание, «Лестер» готов расстаться со своим воспитанником, но хочет получить за него денежную компенсацию в размере 84 миллионов евро.

Политика Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.

Происшествия В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.

Политика Вдова Маккейна высказалась о выборах президента Украины Вдова одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна — Синди Маккейн — сделала заявление относительно выборов президента Украины, где она работает в качестве международного наблюдателя на одном из избирательных участков в Киеве.

Происшествия 25-летняя волгоградка погибла на Бали В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.

Политика Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.