Политика
Порошенко проголосовал на выборах президентаРИА Новости 06:01
Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей проголосовал на выборах. После голосования он отметил, что эти выборы были демократическими и хорошо организованными.
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Выборы хорошо организованы. Волеизъявление граждан сохранено. Это абсолютно необходимое условие для нашего движения вперед, для возвращения Украины в семью европейских народов. Вперед к нашему членству в ЕС и НАТО… Я уверен, что Украина победит… Я голосовал за Украину.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУкраина.ру 05:50
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об одессите, который добивал сбитых автомобилем бойцов Национальной гвардии Украины Свою запись Аваков разместил в Facebook.
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
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Политика
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
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«Краснодар» на своем поле обыграл «Анжи» в 21-м туре первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 09:19