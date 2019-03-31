Политика
Порошенко проголосовал на выборах на УкраинеГазета.Ru 05:38
Отмечается, что заполненный бюллетень Порошенко опустил в избирательный ящик в Доме офицеров. После этого президент признался за кого он проголосовал. "Я сегодня проголосовал за Украину, так же, как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев", - подчеркнул Порошенко.
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Выборы хорошо организованы. Волеизъявление граждан сохранено. Это абсолютно необходимое условие для нашего движения вперед, для возвращения Украины в семью европейских народов. Вперед к нашему членству в ЕС и НАТО… Я уверен, что Украина победит… Я голосовал за Украину.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУкраина.ру 05:50
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