Порошенко проголосовал на выборах на УкраинеГазета.Ru 05:38

Выборы хорошо организованы. Волеизъявление граждан сохранено. Это абсолютно необходимое условие для нашего движения вперед, для возвращения Украины в семью европейских народов. Вперед к нашему членству в ЕС и НАТО… Я уверен, что Украина победит… Я голосовал за Украину.

Отмечается, что заполненный бюллетень Порошенко опустил в избирательный ящик в Доме офицеров. После этого президент признался за кого он проголосовал. "Я сегодня проголосовал за Украину, так же, как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко проголосовал на выборах на Украине

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