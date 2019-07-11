с чего всё началось

В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

Общество Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.

Экономика Московский торговый дом банкротит крупный химический завод Башкирии В форме открытого акционерного общества действует с 2012 года после преобразования по схеме государственно-частного партнерства химического завода ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Общество У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.

Политика Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.

Экономика Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.

Экономика Россияне стали больше тратить за один поход в магазин Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.

Происшествия В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.

Происшествия В прокуратуре назвали наиболее вероятную причину смерти гандболистки Королёвой Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Эльблонга Ивона Петровская заявила, что наиболее вероятной причиной смерти игрока женской сборной России по пляжному гандболу и команды «Ставрополье» Екатерины Королёвой является утопление.

Политика Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.

Общество Названа безвредная доза шоколада По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.

Политика В Борисполе Зеленский выгнал с совещания секретаря местного горсовета В ходе заседания между главой государства и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком началась перепалка, в результате которой Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал из зала заседаний.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Экономика ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.

Армия и оружие СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Хоккей Алексей Кудашов назначен главным тренером СКА Алексей Кудашов сменил на посту главного тренера санкт-петербургского СКА Илью Воробьева, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах Напомним, что Макаревич в одном из интервью на белорусском радио негативно высказался в адрес о чистоплотности русских.

Политика Медведчук назвал возможные сроки освобождения Вышинского Подвижки в вопросе освобождения удерживаемых лиц на Украине, включая главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, могут начаться после выборов в Верховную раду.

Футбол Габулов покинет пост министра спорта Северной Осетии Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии.

Культура Автор книг «Как приручить дракона» стал лауреатом премии Waterstones Писательнице Крессида Коуэлл, написавшей серию книг «Как приручить дракона», присвоено звание лауреата детской премии британской сети по продаже книг Waterstones.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Энергетика Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.