Политика

Порошенко подал документы для участия в выборах президента УкраиныИнфо24 10:15

Президент Украины Петр Порошенко подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сообщил его советник Юрий Бирюков.
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Святослав Цеголко
В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.
— Святослав Цеголко, украинский телеведущийГазета.Ru 09:54

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