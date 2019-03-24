Политика
Порошенко призвали покаяться за принесенные украинцам страданияРоссийская газета 02:15
"Все что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко - проиграть и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий", - говорится в заявлении. Напомним, 31 марта на Украине состоятся президентские выборы.
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На Украине призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны
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