Политика
Порошенко призвали покаяться на коленяхLenta.ru 00:19
«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.
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На Украине призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны
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