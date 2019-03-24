Порошенко призвали покаяться на коленяхLenta.ru 00:19

«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Футбол Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом» Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».

Гаджеты Что раздражает пользователей смартфонов Производители разрабатывают и запускают в производство, а затем и в продажу смартфоны, у которых есть явные недостатки.

Шоу-бизнес Отец Бритни Спирс запретил ей выходить замуж Ведь 66-летний Джейми уже 11 лет, со времен печально известного нервного срыва певицы, является опекуном Спирс.

Происшествия После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.

Авто Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.

Музыка В Кемерове состоится концерт памяти погибших в ТЦ «Зимняя вишня» Год назад Кузбасская филармония одна из первых откликнулась на произошедшее в Кемерове и организовала концерт-память.

Авто Новый бренд Jetta представил свои автомобили В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.

Армия и оружие Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.

Политика С зарубежных счетов Венесуэлы похищено 30 млрд долларов На днях президент республики Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже у Венесуэлы 5 млрд долларов, предназначавшихся для производства лекарств.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы» Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.

Происшествия В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Политика Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую версию документа до 1 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 1 июня разработать концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Политика Спецпрокурор США Мюллер завершил расследование «российского дела» В ходе своего расследования Роберт Мюллер должен был установить, действительно ли существовал сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ.

Спорт Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.

Авто А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника Мюллер, используя свой опыт в 3D-искусстве, попытался выразить, как он видит классические автомобили в качестве транспорта для диких животных, таких как лев, бегемот, крокодил и панда.

Происшествия В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Политика Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.

Политика В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Происшествия В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой "По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.

Армия и оружие 20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.