Политика
Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox News призвал закрыть российским судам вход в американские и европейские порты. Как заявили в пресс-службе главы государства, Порошенко отметил, что «оккупация Азовского моря имеет значительные экономические последствия».
RT на русском06:24
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В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 05:54
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