Политика
Порошенко призвал украинцев спасти ГрузиюLenta.ru 12:33
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Авто
Журналисты из Германии протестировали Lada Vesta SW Cross
Обновлено в 08:23
Политика
Юнус-Бек Евкуров может продолжить карьеру по военной линии
Покидающий пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Биография Юнус-Бека Евкурова
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.
Обновлено в 12:30
Экономика
Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold
Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика
Россия назвала условия транзита газа через Украину
"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Обновлено в 10:47
Космос
Прах 152 человек отправится в космос на ракете Falcon Heavy
Сегодня, 24 июня 2019 года сверхтяжелая ракета Falcon Heavy отправится в космос.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Общество
Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian
Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:51
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Обновлено в 12:12
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США
Обновлено в 10:52
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Футбол
Глушаков ищет работу через Инстаграм
Обновлено в 07:26
Политика
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Как привести в норму артериальное давление, поведали медики
Медики поведали, как можно привести в норму артериальное давление.
Обновлено в 11:46
Политика
Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии
Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.
Обновлено в 10:11