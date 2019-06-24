Политика

Порошенко призвал украинцев спасти ГрузиюLenta.ru 12:33

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в Facebook.
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Порошенко призвал переименовать Грузию

Взгляд.ру13:22

Порошенко предложил переименовать Грузию

Rambler News Service13:31

Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Lenta.ru12:33

Порошенко требует переименовать Грузію

Новый День12:35

Порошенко призвал украинцев ехать в Грузию вместо Крыма

Московский Комсомолец13:01

Порошенко предложил переименовать Грузию после антироссийских протестов

Газета.Ru13:00

Порошенко предложил переименовать Грузию

Expert.ru11:41
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Авто

Журналисты из Германии протестировали Lada Vesta SW Cross

Обновлено в 08:23
Политика

Юнус-Бек Евкуров может продолжить карьеру по военной линии

Покидающий пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Биография Юнус-Бека Евкурова

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.
Обновлено в 12:30
Экономика

Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold

Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

В России создали две новые модификации пистолета «Удав»

Обновлено в 09:17
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика

Россия назвала условия транзита газа через Украину

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Обновлено в 10:47
Космос

Прах 152 человек отправится в космос на ракете Falcon Heavy

Сегодня, 24 июня 2019 года сверхтяжелая ракета Falcon Heavy отправится в космос.
Обновлено в 01:42
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики

В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Общество

Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian

Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:51
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Обновлено в 12:12
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Обновлено в 10:52
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета

На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Авто

Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»

В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Футбол

Глушаков ищет работу через Инстаграм

Обновлено в 07:26
Политика

Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа

Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Здоровье

Как привести в норму артериальное давление, поведали медики

Медики поведали, как можно привести в норму артериальное давление.
Обновлено в 11:46
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено в 13:20
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Политика

Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии

Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.
Обновлено в 10:11
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