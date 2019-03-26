Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед ПутинымРИА Новости вчера в 18:02

с чего всё началось

Украинцам предлагают встать на колени, плакать и вымаливать прощение у Путина. Но помните, в гимне украинской армии есть такие слова: „…плач не дал свободы еще никому. Кто боец — тот приобретает мир“. Запомните: Москва слезам не верит!

Порошенко предложил "альтернативу": в частности, по его словам, на данный момент Киев и НАТО обсуждают платформу по возвращению Крыма. Ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский объяснил произнесенные в 2014 году слова о готовности встать на колени перед Путиным.

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Происшествия В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.

Политика Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Политика Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторы Иногда экс-губернаторы идут на повышение (13%) или уходят на равноценные или более низкие посты в структуре власти (13%).

Армия и оружие Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57 Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.

Политика В раде увидели решение экономических проблем Украины в России Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.

Экономика ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.

Армия и оружие Израиль нанес удары по сектору Газа В ночных и утренних сводках армейская пресс-служба сообщила о 15 атакованных с воздуха "террористических целях", а также о нескольких объектах боевиков в центральной части анклава, для ударов по которым были задействованы самолеты, вертолеты и танки.

Происшествия Торговый центр загорелся в Баку Торговый центр «Диглас» загорелся в Низаминском районе Баку утром во вторник, 26 марта.

Футбол Сборная Франции в Сен-Дени разгромила Исландию В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Франции дома обыграла команду Исландии со счетом 4:0. В составе хозяев по голу забили Самюэль Умтити на 12-й минуте, Оливье Жиру на 68-й минуте, Килиан Мбаппе на 78-й минуте и Антуан Гризманн на 84-й минуте.

Экономика Бизнесмены ДФО обратились к Трутневу за помощью в деле «Дальспецстроя» "Какое-то предприятие ведь, и правда, в чем-то виновато, другое - вообще не при чем Рассмотрение более 450 дел потребует большого количества судей и длительного времени", - уточнил Герасимов.

Происшествия Племянник Аллы Пугачевой попал под машину Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.

Политика В Росгидромете рассказали, как выводят спутники на орбиту Росгидромет имеет два класса геофизических ракет, которые позволяют выводить метеорологические микроспутники массой от 5 до 15 килограммов на околоземные орбиты высотой от 120 до 300 километров, заявил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Максим Яковенко.

Авто Ford готовит к выпуску новые версии внедорожника Bronco Выпуск американского внедорожника запланирован на 2020 год, однако точная дата не объявлена.

Здоровье В Ленобласти обновят медоборудование в больницах за 250 млн рублей В Ленобласти в течение ближайших трех лет обновят медицинское оборудование в больницах на 250 млн рублей.

Экономика Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного» Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.

Политика В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.

Культура Фестиваль франкофонии пройдет в Москве в Библиотеке иностранной литературы 30 марта Ежегодный фестиваль для любителей французского языка пройдет в Москве в Библиотеке иностранной литературы 30 марта.

Хоккей Овечкин встретился с Трампом в Белом доме Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Общество Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.