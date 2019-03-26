Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед ПутинымРИА Новости вчера в 18:02
Порошенко предложил "альтернативу": в частности, по его словам, на данный момент Киев и НАТО обсуждают платформу по возвращению Крыма. Ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский объяснил произнесенные в 2014 году слова о готовности встать на колени перед Путиным.
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Украинцам предлагают встать на колени, плакать и вымаливать прощение у Путина. Но помните, в гимне украинской армии есть такие слова: „…плач не дал свободы еще никому. Кто боец — тот приобретает мир“. Запомните: Москва слезам не верит!
— Петр Порошенко, президент УкраиныЕвразия Daily вчера в 19:01
с чего всё началось
Украинский лидер прокомментировал предложение, высказанное в 2014 году кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, встать на колени перед Владимиром Путиным, если это поможет не упасть на колени самой Украине.Московский Комсомолецвчера в 19:14
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Порошенко ответил Зеленскому: Украина не встанет на колени перед Путиным
Московский Комсомолецвчера в 19:14
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