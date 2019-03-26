Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед ПутинымРИА Новости вчера в 18:02

Порошенко предложил "альтернативу": в частности, по его словам, на данный момент Киев и НАТО обсуждают платформу по возвращению Крыма. Ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский объяснил произнесенные в 2014 году слова о готовности встать на колени перед Путиным.
Читать в источнике
Петр Порошенко
Украинцам предлагают встать на колени, плакать и вымаливать прощение у Путина. Но помните, в гимне украинской армии есть такие слова: „…плач не дал свободы еще никому. Кто боец — тот приобретает мир“. Запомните: Москва слезам не верит!
— Петр Порошенко, президент УкраиныЕвразия Daily вчера в 19:01
с чего всё началось
Украинский лидер прокомментировал
 предложение, высказанное в 2014 году кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, встать на колени перед Владимиром Путиным, если это поможет не упасть на колени самой Украине.
Московский Комсомолецвчера в 19:14

Подробнее о событии

Порошенко предупредил украинцев о «не верящей слезам Москве»

РБКвчера в 21:56

Порошенко не захотел вставать на колени

Национальная служба новостейвчера в 18:09

Порошенко отговорил украинцев вставать на колени перед Путиным

Lenta.ruвчера в 19:19

Порошенко ответил Зеленскому: Украина не встанет на колени перед Путиным

Московский Комсомолецвчера в 19:14

Порошенко призвал украинцев «не ползать» перед Путиным

Газета.Ruвчера в 18:32

Порошенко заявил, что украинцам предлагают «вымаливать прощение» у Путина

REGNUMвчера в 22:29

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

РИА Новостивчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Важное за сутки

Определены лучшие средства для мытья пола

Эксперты «Росконтроля» провели исследование жидкостей для мытья пола. Сообщается, что изучалась продукция, доступная на прилавках России.
Обновлено в 02:42
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия

На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника

Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 03:11
Политика

Клинцевич: В «Единой России» состоят лучшие люди России

В партии состоят 2 миллиона человек, председатель партии — Дмитрий Медведев. Франц Клинцевич состоит в Высшем совете партии.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи

Канадский певец Джастин Бибер решил взять перерыв в музыкальной карьере для того, чтобы разобраться с проблемами.
Обновлено в 02:58
Интернет

Huawei хочет запустить в России собственный музыкальный сервис

Китайский компания Huawei планирует до конца 2019 года запустить в России свой мобильный музыкальный сервис Huawei Music.
Обновлено в 04:05
Экономика

Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы

Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Космос

Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра

Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.
Обновлено в 03:09
Общество

Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением

Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Анастасия Тарасова показала, как выглядела в 14 лет

На днях супруга футболиста поделилась фотографией, на которой ей всего 14 лет. 29 марта Анастасии Тарасовой исполнится 25 лет.
Обновлено в 02:38
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в рязанском Новомичуринске

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в Рязанской области.
Обновлено в 03:27
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге

Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 03:50
Политика

Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам

Саудовская Аравия осуждает и отвергает решение Соединённых Штатов о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 03:17
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Задержанные рецидивисты поцарапали себя в ИВС Черемхово

Предварительно установлено, что инициатором акта членовредительства стал 31-летний рецидивист, который уже имеет судимости за убийство, разбои и грабежи.
Обновлено в 02:33
Политика

Тимошенко захотела объединиться с Гриценко после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила готовность объединиться с кандидатом в президенты и лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко после «политических гонок».
Обновлено в 03:46
Авто

Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля

Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

В раде увидели решение экономических проблем Украины в России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Теннис

Вондроушова и Ван Цян вышли в ¼ финала турнира в Майами

За право выйти в полуфинал Вондроушова сразится с победительницей противостояния Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Юлия Путинцева (Казахстан).
Обновлено в 00:18
Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное