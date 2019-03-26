Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед ПутинымРИА Новости вчера в 18:02

с чего всё началось

Украинцам предлагают встать на колени, плакать и вымаливать прощение у Путина. Но помните, в гимне украинской армии есть такие слова: „…плач не дал свободы еще никому. Кто боец — тот приобретает мир“. Запомните: Москва слезам не верит!

Порошенко предложил "альтернативу": в частности, по его словам, на данный момент Киев и НАТО обсуждают платформу по возвращению Крыма. Ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский объяснил произнесенные в 2014 году слова о готовности встать на колени перед Путиным.

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

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