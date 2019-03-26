Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед ПутинымРИА Новости 18:02

Порошенко предложил "альтернативу": в частности, по его словам, на данный момент Киев и НАТО обсуждают платформу по возвращению Крыма. Ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский объяснил произнесенные в 2014 году слова о готовности встать на колени перед Путиным.
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Порошенко предупредил украинцев о «не верящей слезам Москве»

РБК21:56

Порошенко отговорил украинцев вставать на колени перед Путиным

Lenta.ru19:19

Порошенко, вспомнив название советского фильма, посоветовал украинцам не реветь

Царьград18:33

Порошенко ответил Зеленскому: Украина не встанет на колени перед Путиным

Московский Комсомолец19:14

Порошенко призвал украинцев «не ползать» перед Путиным

Газета.Ru18:32

Порошенко не хотел

Национальная служба новостей18:09

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

РИА Новости18:02
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.
Обновлено в 16:03
Футбол

Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения

Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Общество

В Британии на видео попало романтическое свидание снежных барсов

Обновлено в 18:30
Экономика

Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса

Один из документов касается станций Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» и продлевает действие контракта до 25 декабря 2019 года.
Обновлено в 14:41
Общество

Россиянка вошла в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards

Живущая в Италии выпускница московского Института культуры Карина Бикбулатова вошла в шорт-лист премии в профессиональной категории "Открытие" с серией фотографий "Две параллели".
Обновлено в 20:44
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос

Обновлено в 21:48
Политика

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 20:59
Политика

Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»

Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Футбол

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Общество

Новые назначения произошли в администрации Новокузнецка

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал документы о назначении нового начальника городского управления по транспорту и связи.
Обновлено в 21:36
Баскетбол

Трей Янг и Джеймс Харден признаны лучшими игроками недели в НБА

Разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует свой график после родов

Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует заняться общественными делами после родов.
Обновлено в 08:30
Политика

В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.
Обновлено в 21:16
Происшествия

Замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч

В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч.
Обновлено в 13:40
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия

Экс-охранника Кадырова нашли мертвым в тюрьме без почек и легких

У экс-сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева, который был найден мертвым в колонии, не оказалось внутренних органов.
Обновлено в 10:25
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Политика

Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины

Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Происшествия

В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Происшествия

В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке

По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».
Обновлено в 14:35
Авто

BMW тестирует электрокары за Полярным кругом

Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.
Обновлено в 10:41
Экономика

Настроения в деловых кругах Германии выросли в марте

Настроения в деловых кругах Германии в марте начали улучшаться после шести месяцев ухудшения подряд, несмотря на очередное снижение показателя ожиданий в производственном секторе.
Обновлено в 06:59
Транспорт

Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходные

С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 10:16
Здоровье

В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами

Во многих странах искусственные трансжиры либо запрещены, либо серьезно ограничены.
Обновлено в 04:10
Здоровье

«У нас уколов от смерти нет»

Врачи скорой медицинской помощи города Балахны, приехав в поселок Большое Козино на вызов к 79-летней Зое Тягушевой, сообщили близким, что она умирает.
Обновлено в 14:31
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Авто

Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus

Обновлено в 19:34
Общество

Сельским пенсионерам предложили увеличить выплаты

Согласно внесенному в нижнюю палату парламента законопроекту, граждане, имеющие общий стаж работы в сельском хозяйстве не менее 35 лет, получат право на повышенную фиксированную выплату вне зависимости от места жительства.
Обновлено в 05:20
Футбол

Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта

Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил о том, что его сын начал переговоры с парижским клубом о продлении контракта.
Обновлено в 09:26
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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